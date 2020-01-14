Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde freni boşalan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Andifli Mahallesi'nde Çerçiler mevkisinde Mustafa Güler (68) idaresindeki 07 Y 6645 plakalı otomobil, freni boşalıp rampadan inmeye başladı. Hızlanan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mustafa Güler ve araçta bulunan avukat Ümit Göncü (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ümit Göncü kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Mustafa Güler'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)