Son Dakika Haberleri: Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

21 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, rampadan inerken freni boşalan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı.

Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, rampadan inerken freni boşalan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki İsmail Topaktaş (55) hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında  Dereli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Emin Tut (31) yönetimindeki 46 NS 102 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Emin Tut, İsmail Topaktaş, Hayriye Topaktaş (47), Kamil Topaktaş (25), Talha Armut (5) ve Osman Tut (40) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok ayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek hizmet binasına götürülen yaralılardan İsmail Topaktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayı duyup hastaneye gelen Topaktaş'ın yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Diğer 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:53 Kaynak: DHA
Tut, Kahramanmaraş, Güncel
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