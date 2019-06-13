Son Dakika Haberleri: Freni boşalan otomobil eve daldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Freni boşalan otomobil eve daldı

1 saat önce

Freni boşalan otomobil eve daldıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.

Freni boşalan otomobil eve daldı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.
Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kaynak yönetimindeki 06 GHD 38 plakalı otomobil freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ev ve araçta maddi hasar oluştu.
Araç, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Freni boşalan otomobil eve daldı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Bağlarbaşı, Batman, Gercüş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Yüzüne kezzap dökülen Berfin'in ameliyat süreci başladı Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 13:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalan otomobil eve daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]