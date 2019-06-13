Freni boşalan otomobil eve daldı
1 saat önce
Freni boşalan otomobil eve daldıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Freni boşalan otomobil eve daldı
BATMAN - Batman
'ın Gercüş
ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.
Olay, Bağlarbaşı
Mahallesi Hükümet
caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kaynak
yönetimindeki 06 GHD 38 plakalı otomobil freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ev ve araçta maddi hasar oluştu. Araç
, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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