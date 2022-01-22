Son dakika haberleri... Çocuğun freni boşalan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika

Çocuğun freni boşalan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Bahçelievler'de freni boşalan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de freni boşalan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan bir çocuk ezilmekten son anda kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bahçelievler'de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın şoför, virajı tam alamadı ve aracın freni boşaldı. Yokuş aşağı süratle geri geri gelen otomobil aralarında bir motosikletin de bulunduğu 5 araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, 1 çocuk da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya kendi aracının da karıştığını söyleyen balıkçı Fırat Özden, "Kadının kullandığı araç yukarı çıkınca, muhtemelen geri geri kaydırdığını düşünüyor ama vitesi takmıştır benim tahminimce. Bizim araç dahil olmak üzere geri geri gelirken 5 araca çarptı. Motor dahil 5 araç vardı. Kontağı ben açıp ben kapattım. Aracı durdum. Ondan sonra polisler geldi. Motorcu yaralıydı, ambulansla götürdüler. Ciddi bir şey değildi, ayağında yarası vardı. Bizim araçta tahminen 15 bine yakın masraf vardı" şeklinde açıkladı.