Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde freni boşalan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Nehri köyü yolunda meydana geldi. Köyden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZZ 3011 plakalı otomobil, frenlerin boşalması üzerine şarampolden yuvarlanarak Şemdinli-Derecik karayoluna düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika