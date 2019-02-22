Freni Boşalan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde frenleri boşalan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 3 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde frenleri boşalan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Cami Düzü köyü yolunda meydana geldi. Zeynep A. yönetimindeki 54 FE 924 plakalı otomobil aracın frenlerinin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak asılı kalan otomobilden çıkan sürücü Zeynep A., annesi Sadem A. ve Dilek T., 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan 3 kişiyi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Kaza anını olay yerindeki görevlilere anlatan sürücünün annesi Sadem A., "Bir anda kızım, 'Anne
fren tutmuyor' dedi. Ben de 'İnşallah Allah bize yardım eder' dedim. Araba
kayınca yuvarlandık. Hızlı değildik. Ağaçlar tuttu. Hızlı olsa buradan yuvarlanır giderdik" dedi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:51 Kaynak: DHA
Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
Bakan Yardımcısı Açıkladı: Yerli Otomobil Fabrikasını Bursa'ya Yakın Bir Yerde Kurmak İstiyorlar