Son Dakika Haberleri: Freni boşalan otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı
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Freni boşalan otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

24 dakika önce

Karabük'te, park halindeyken freni boşalan otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi yaralandı.

Karabük'te, park halindeyken freni boşalan otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi yaralandı.

Erdal K.'ye ait 78 SC 093 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda park halindeyken, freninin boşalması üzerine hareket etti.

Akaryakıt istasyonundan kara yoluna inen otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şahin ve Sedef Şit'e çarptıktan sonra durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karabük Üniversitesinde öğrenci oldukları belirlenen yaralıları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Freni boşalan otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:25 Kaynak: AA
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