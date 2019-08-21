Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi
48 dakika önce
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı ezdiİSTANBUL - Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı ezdi
İSTANBUL - Üsküdar
'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Üsküdar Burhaniye
Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüsün bilinmeyen bir nedenden hareket etti. Otobüs ardından hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüsü birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.
Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı