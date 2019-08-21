Son Dakika Haberleri: Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi

33 dakika önce

Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı ezdiİSTANBUL - Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı.

Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi

Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı ezdi

İSTANBUL - Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüsün bilinmeyen bir nedenden hareket etti. Otobüs ardından hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüsü birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.

Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı
Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:43:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]