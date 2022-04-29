Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti - Son Dakika
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Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti

29.04.2022 14:32
Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti

Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti Karabük'te özel bir okulun önündeki yokuş aşağı yolda freni boşalan asfalt silindiri, park halindeki 8 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti

KARABÜK - Karabük'te özel bir okulun önündeki yokuş aşağı yolda freni boşalan asfalt silindiri, park halindeki 8 araca çarparak maddi hasara neden oldu. Kaza sonrası dersten çıkıp araçlarının başına gelen öğretmenler ise büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye ait Necmettin S., idaresindeki asfalt silindiri, rampa aşağı seyir halinde iken iddiaya göre freni boşalması sonucu kontrolden çıkarak, özel bir okuldaki öğretmenlere ait park halindeki biri cip ve 7 otomobile çarparak durabildi. Dersten çıkan öğretmenler, araçlarının halini görünce büyük üzüntü yaşadı. Silindir, iş makinesi yardımıyla hasar gören araçlar da çekiciye konularak yoldan kaldırıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin o sırada derste olmaları ise olası faciayı önledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti
Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti
Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti
Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti
Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti
Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti
YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti - Son Dakika


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