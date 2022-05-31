Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı - Son Dakika
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Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı

31.05.2022 13:54

Kahramanmaraş'ta su tankerinin önce otomobile, daha sonra bir binanın balkonuna çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta su tankerinin önce otomobile, daha sonra bir binanın balkonuna çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzey Çevre Yolundan yokuş aşağı inen C.B. idaresindeki su tankerinin bir anda freni boşaldı. Hızla aşağı inmeye devam eden su tankeri önce park halindeki bir otomobile, ardından bir apartmanın bahçesine düştü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, su tankerinin seyrettiği, önce park halindeki 46 PP 761 plakalı otomobile çarptığı, daha sonra da binanın istinat duvarını geçerek balkona çarptığı görüldü.

Binaya çarpan su tankeri ise bina sakinlerine adeta deprem etkisi oluşturdu. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan tanker sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada park halindeki otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sahibi, "Benim için otomobilimin maddi değerin ötesinde manevi bir kıymeti vardı. Bu şekildeki bir kazada kullanılamaz hale geldi. Üzgünüz ancak herhangi bir can kaybının yaşanmaması da sevindirici. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan, su tankeri kamyon ve otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma sürüyor.

(Halil Ulubey - İHA)

Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı - Son Dakika


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