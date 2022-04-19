FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
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FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI

19.04.2022 15:04

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün eğimli yolda park halinde bıraktığı hafriyat kamyonu, freni boşalınca 8 otomobile çarptı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün eğimli yolda park halinde bıraktığı hafriyat kamyonu, freni boşalınca 8 otomobile çarptı. Kaza, Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta meydana geldi. 07 ACP 529 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü, aracı eğimli yolda park etti. Freni boşalan ve sokakta yaklaşık 100 metre sürücüsüz ilerleyen kamyon, 8 otomobile çarptı. Kazada 1 otomobil hurdaya döndü diğerleri ise hasar gördü. Kamyon çarptığı araçlardan bazısını sürükleyerek sokakla çevreyolunun kesiştiği yerde durdu. Kazanın ardından polis olayla ilgili araştırma başlattı.

FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI

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Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FRENİ BOŞALAN SÜRÜCÜSÜZ KAMYON 8 OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
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