FRENİ BOŞALAN TANKER 6 OTOMOBİLE ÇARPTI 7 YARALI



Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza da 7 kişi yaralandı. İstanbul Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ'dan Çatalca'ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

