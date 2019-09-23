Son Dakika Haberleri: Freni boşalan tanker evin bahçe duvarına çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Freni boşalan tanker evin bahçe duvarına çarptı

1 saat önce

BARTIN'da, su dolu tanker, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

Freni boşalan tanker evin bahçe duvarına çarptı, System.String[]

BARTIN'da, su dolu tanker, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Orduyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Bartın'da 'kavşak suyu' olarak bilinen doğal kaynak suyunun mahallelilere taşındığı 74 AC 302 plakalı belediyeye ait tanker, depodan su aldı. İddiaya göre bu sırada tanker, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Evdekilerin büyük korku yaşadığı kazanın ardından tanker, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti! Yaşananlar kamerada
Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Eşini birliğine teslim edip dönerken çocuğu ile can verdi Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:54:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalan tanker evin bahçe duvarına çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]