Freni boşalan tanker, karşı şeride geçti - Son Dakika

Freni boşalan tanker, karşı şeride geçti

Freni boşalan tanker, karşı şeride geçtiMANİSA'nın Kula ilçesinde freni boşalan tanker, karşı şeride geçip bariyerlere çarptı.

Freni boşalan tanker, karşı şeride geçti MANİSA'nın Kula ilçesinde freni boşalan tanker, karşı şeride geçip bariyerlere çarptı. Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle karayolu alışama kapandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Resul Temizer (30) yönetimindeki 38 TS 356 plakalı sıvı Melas yüklü tankerin, rampadan inerken freni boşaldı. Kontrolden çıkan tanker, refüjdeki bariyeri aşarak karşı şeride geçti. Yaklaşık 400 metre ilerleyen tanker, bariyerlere çarparak durabildi. Tanker şoförü kazayı yara almadan atlatırken dağılan bariyer parçaları ise karayoluna savruldu. Kaza nedeniyle karayolunun Uşak istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, bariyer parçalarını yol kenarına aldı. Karayolları ekipleri de TIR'dan dökülen sıvı nedeniyle yolda temizleme ve kumlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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