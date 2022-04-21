Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü - Son Dakika
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Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü

21.04.2022 12:19
Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü

ANKARA'da, park halindeyken freni boşalıp hareket eden tankerin altında kalan Ali Kılıç (39) hayatını kaybetti.

ANKARA'da, park halindeyken freni boşalıp hareket eden tankerin altında kalan Ali Kılıç (39) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Yenimahalle ilçesi Batı Sitesi Mahallesi Tahsin Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Reşat A. yönetimindeki 63 LN 220 plakalı su dolu tankeri park etti. Ancak freni boşalan araç, Reşat A. inmeden hareket etti. Reşat A.'nın müdahalesine rağmen durmayan tanker, önce birkaç metre ileride yol kenarında bekleyen Ali Kılıç'a, ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Ali Kılıç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Kılıç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tankerin hareket edip Ali Kılıç'a çarptığı yer aldı. Kazanın ardından tanker şoförü Reşat A. gözaltına alındı.


Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü
Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü
Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü
Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü
Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü
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Ali Kılıç, Karaman, Tanker, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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