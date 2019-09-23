Son Dakika Haberleri: Freni boşalan temizlik aracı tıra çarptı: 1 yaralı
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Freni boşalan temizlik aracı tıra çarptı: 1 yaralı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan yol süpürme aracının park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan yol süpürme aracının park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yusuf Alış (50) idaresindeki 46 13 022 plakalı yol süpürme aracının, Köprübaşı Mahallesi İkikapılı Sokağı'ndan inerken freni boşaldı.

Araç, yol kenarında park halinde olan, Mehmet Aktürk'e ait 38 LJ 405 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Yaralanan sürücü Alış, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Freni boşalan temizlik aracı tıra çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş, Köprübaşı, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:19 Kaynak: AA
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