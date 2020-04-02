Freni boşalan tır, araçları böyle sürükledi...Kaza anı kamerada - Son Dakika

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Freni boşalan tır, araçları böyle sürükledi...Kaza anı kamerada
6 saat önce
Freni boşalan tır, araçları böyle sürükledi.
Freni boşalan tır, araçları böyle sürükledi...Kaza anı kamerada
Hatay'da tır 5 can aldı
İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın neden olduğu trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Meydana gelen kazada ondan fazla araç hasar görürken 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralanan 15 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:37 Kaynak: İHA
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