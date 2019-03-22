Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Tır, Hafif Ticari Aracı Altına Alarak Tek Katlı Eve Çarptı

Freni Boşalan Tır, Hafif Ticari Aracı Altına Alarak Tek Katlı Eve Çarptı

1 saat önce

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, park halindeyken freni boşalan inşaat malzemesi yüklü TIR, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki hafif ticari aracı altına aldı.

Freni Boşalan Tır, Hafif Ticari Aracı Altına Alarak Tek Katlı Eve Çarptı, System.String[]
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, park halindeyken freni boşalan inşaat malzemesi yüklü TIR, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki hafif ticari aracı altına aldı. Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, TIR ise bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Göynükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dilek, inşaat malzemesi yüklü TIR'ı park etti. Dilek, TIR'dan indikten sonra iddiaya göre freni boşalan araç  yokuş aşağı hareket etmeye başladı. TIR, yol kenarında park halinde bulunan Yunus Artık'a ait 16 N 3564 plakalı hafif ticari aracı altına alarak sürükleyeme başladı. Bir süre aracı sürükleyen TIR, yolun sonunda bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada hafif ticari araç ile evde hasar oluştu. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:06 Kaynak: DHA

Orhaneli, Bursa, Güncel
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