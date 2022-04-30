FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
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FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA

30.04.2022 00:43

Tokat'ta freni boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.

Tokat'ta freni boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptıktan sonra devrilerek alev aldı. 3 kişinin yalandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, 22.00 sıralarında Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a seyir halinde olan Ahmet Demir yönetimindeki 27 U 8698 plakalı fındık kabuğu yüklü TIR, yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı. Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptıktan sonra kavşaktan diğer yöne geçen TIR, park halindeki bir otomobile çarptı. Önünde sürüklediği araçla birlikte şehir içi minibüslerinin park durağında devrildi. Alev alan TIR'ın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, TIR'ın kupasında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada TIR'ın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan biri kadın iki kişi ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü aracın freninin boşaldığını söyledi. Kaza anı şehir içi minibüslerinin park durağındaki güvenlik kamarasına yansıdı.

FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA

YORUMLAR
500
Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti Freni boşalan asfalt silindiri 8 aracı biçti Freni boşalan traktör park halindeki ticari taksiye çarparak durdu Freni boşalan traktör park halindeki ticari taksiye çarparak durdu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
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