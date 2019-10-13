Son Dakika Haberleri: Freni boşalan tır'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu
Son Dakika Güncel Freni boşalan tır'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan tır'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

16 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde freni boşalan maden yüklü tırdan atlayan şoför yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde freni boşalan maden yüklü tırdan atlayan şoför yaralandı.

Mehmet Kaynar (45), İslahiye'ye bağlı Kayabaşı Mahallesi Kurudere mevkisindeki maden ocağından 31 Z 1560 plakalı tıra yüklediği boksit madenini Hatay'ın İskenderun ilçesine götürmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık 800 rakımlı maden ocağından inerken freni boşalan tırı durduramayan Kaynar, paniğe kapılarak kendisini araçtan dışarı attı.

Tır ise yol kenarındaki dağlık alana çarparak durdu.

Yaralanan Kaynar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Freni boşalan tır'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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