Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Tır Park Halindeki 8 Araca Çarptı

Freni Boşalan Tır Park Halindeki 8 Araca Çarptı

11 dakika önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, freni boşalan tır park halindeki 8 araç ve bir iş yerine çarparak durdu.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, freni boşalan tır park halindeki 8 araç ve bir iş yerine çarparak durdu.

Abdulgaffar Ömer, 38 KK 881 plakalı tırı Nevzat Şener Bulvarı'na park edip bir alışveriş merkezine gitti.

Bir süre sonra freni boşalan tır hareket ederek, park halindeki 8 otomobile, ardından da bir iş yerine çarparak durdu.

Yaralananın olmadığı kazada araçlar ve iş yerinde hasar oluştu, tır şoförü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:24 Kaynak: AA

Sarıkaya, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alice Müzikali İçin Şarkı Söyleyen Serenay Sarıkaya, Sesiyle Büyüledi Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük

MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 18:35:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni Boşalan Tır Park Halindeki 8 Araca Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]