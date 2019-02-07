Freni Boşalan Tır Park Halindeki 8 Araca Çarptı
11 dakika önce
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, freni boşalan tır park halindeki 8 araç ve bir iş yerine çarparak durdu.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, freni boşalan tır park halindeki 8 araç ve bir iş yerine çarparak durdu.
Abdulgaffar Ömer, 38 KK 881 plakalı tırı Nevzat Şener Bulvarı'na park edip bir alışveriş merkezine gitti.
Bir süre sonra freni boşalan tır hareket ederek, park halindeki 8 otomobile, ardından da bir iş yerine çarparak durdu.
Yaralananın olmadığı kazada araçlar ve iş yerinde hasar oluştu, tır şoförü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:24 Kaynak: AA
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