Freni Boşalan Tır Takla Attı: 1 Ölü
1 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan mermer yüklü tırın takla atması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mersin
'in Mut
ilçesinde freni boşalan mermer yüklü tırın takla atması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Mut ilçesine bağlı ölüm virajı diye de adlandırılan Burunköy Mahallesi Karaman-Mut Karayolu'nda meydana geldi. Mehmet Aydın
yönetimindeki (31) 42 N 7192 plakalı mermer yüklü tır, Karaman-Mut istikametine seyir halinde iken freni boşalınca kontrolden çıktı. Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada yaralanan şoför Mehmet Aydın ve yanında bulunan çocuğu Ahmet Han
Aydın (4) olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Han Aydın Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:56 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın Mitinglerde Söylediği Şarkıya Kayahan'ın Eşi İpek Acar'dan İlk Yorum: Gurur Duyduk
Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı
Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti