Freni boşalan tırdaki tonlarca demir araçların üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Freni boşalan tırdaki tonlarca demir araçların üzerine düştü

11.04.2022 18:47
Freni boşalan tırdaki tonlarca demir araçların üzerine düştü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir tırda yüklü inşaat demirlerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 7 otomobilde hasar oluştu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir tırda yüklü inşaat demirlerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 7 otomobilde hasar oluştu.

Cengiz Tunç (42) idaresindeki 06 BL 4003 plakalı tır, Bayraktepe Mahallesi 392. Sokak'taki yokuşta freni boşaldı.

Bir süre yokuş aşağı geri geri ilerleyen tırın üzerindeki tonlarca inşaat demiri, park halindeki araçların üzerine düştü. Tır kendiliğinden durdu.

Büyük çapta hasarın oluştuğu kazada, 7 otomobil zarar gördü.

YORUMLAR
500
Tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü Tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü Eskişehir'de inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı Eskişehir'de inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kırıkkale, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Freni boşalan tırdaki tonlarca demir araçların üzerine düştü - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:25 Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran saldırgana 22 bin TL ceza
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
18:07 Göç İdaresi Başkanlığı'na gitmeyi düşünen Kılıçdaroğlu'nu Bakan Soylu eleştirdi: Yine saçmalamış
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 18:55:43. #1.12#
SON DAKİKA: Freni boşalan tırdaki tonlarca demir araçların üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement