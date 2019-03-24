Freni Boşalan Tırın Ticari Araca Çarpma Anı Kamerada
44 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde geçen hafta bir tırın, yükü boşaltılırken kendiliğinden hareket ederek park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Mersin
'in Mut
ilçesinde geçen hafta bir tırın, yükü boşaltılırken kendiliğinden hareket ederek park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
20 Mart tarihinde meydana gelen kazada, Mut- Karaman
karayolu Atatürk Bulvarı
eski Ermenek
yol ayrımında park halindeki 70 AG 896 plakalı tır, içerisindeki unların boşaltılması sırasında bir anda hareket ederek yolda ilerlemeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, tır şoförü Atilla Cüce, aracı durdurmak için koşarak içerisine binmesine rağmen tırı durdurmayı başaramadı.
Kendi başına yolda giden tır, market önünde park halindeki 42 FEL 82 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tırda ayağı takılan tır sürücüsü Atilla Cüce yaralandı. Tırın çarptığı araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaralı tır şoförü Atilla Cüce, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:30 Kaynak: İHA
Kilosu 80 Liraya Satılıyor! Geni Yaşlısı Bastonunu Alan Araziye Koşuyor
İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı
Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı