Son Dakika Haberleri: Freni boşalan traktör ağaçlara çarptı: 1 ölü
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Freni boşalan traktör ağaçlara çarptı: 1 ölü

13 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni boşaldıktan sonra ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Freni boşalan traktör ağaçlara çarptı: 1 ölü, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni boşaldıktan sonra ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Gür'ün kullandığı odun yüklü 54 RA 811 plakalı traktörün Pamukova Kıranyurt Yaylası mevkisinde freni boşaldı.

Kontrolden çıkan traktör, yayla yolu kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada traktör ile ağaç arasına sıkışan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Pamukova, Sakarya, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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