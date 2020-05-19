Freni boşalan traktör ile tarım aleti arasında sıkışan çiftçi öldü - Son Dakika

Freni boşalan traktör ile tarım aleti arasında sıkışan çiftçi öldü

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde freni boşalan traktör ile tarım aletinin arasında sıkışan çiftçi Halil Erkan (51), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gülağaç ilçesine bağlı Burgu mevkisinde meydana geldi. Halil Erkan, traktörün arkasına bağlayıp tarlada toprakları parçaladığı tarım aletini temizlemeye başladı. Bu sırada el freni boşalan traktör hareket etti. Halil Erkan, traktör ile aletin arasına sıkıştı. Yaralanan Erkan'ın yardımına çevredeki çiftçiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Halil Erkan, yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

Halil Erkan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı