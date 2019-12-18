Freni boşalan traktörden atladı, ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan traktörden atladı, ağır yaralandı - Son Dakika

Freni boşalan traktörden atladı, ağır yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, frenleri boşalan traktörden son anda atlayan sürücü, kafasını asfalta çarparak ağır yaralandı.

Freni boşalan traktörden atladı, ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, frenleri boşalan traktörden son anda atlayan sürücü, kafasını asfalta çarparak ağır yaralandı.


Kaza saat 12.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 16 PS 087 plakalı arkasında küçük römorku bulunan traktörü ile seyir halinde olan Resul Yıldız (51), traktörün frenlerinin tutmadığını fark etti. Bir müddet traktörü durdurmak için çaba harcayan Resul Yıldız, zeytinliğe doğru yönelen traktörden atladı. Takla atarak kafasını asfalta çarpan Resul Yıldız ağır yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Resul Yazıcı'yı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada müdahale edilen Resul Yazıcı, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sev kedildi. Yazıcı7nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Resul Yıldız, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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