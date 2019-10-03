Son Dakika Haberleri: Freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçirdi
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Freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

2 gün önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, temizlik yaptığı sırada freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.

Freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçirdi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, temizlik yaptığı sırada freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ateş, tarlasını sürdükten sonra traktörünü temizlemek istedi.

Temizlik sırasında arazinin eğimli olması nedeniyle freni boşalan traktörü durdurmak isteyen Ateş, bu sırada kalp krizi geçirdi.

Ateş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kalp Krizi, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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