Freni boşalan ve 3 metreden düşen otomobil bir evin balkonuna çarparak devrildi - Son Dakika
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Freni boşalan ve 3 metreden düşen otomobil bir evin balkonuna çarparak devrildi

30.03.2022 01:00
Freni boşalan ve 3 metreden düşen otomobil bir evin balkonuna çarparak devrildi

Karabük'te park halindeyken freni boşalan otomobil, bir süre yokuş aşağı gittikten sonra 3 metreden apartman bahçesine düştü, bir evin balkonunun duvarına çarparak devrildi.

Karabük'te park halindeyken freni boşalan otomobil, bir süre yokuş aşağı gittikten sonra 3 metreden apartman bahçesine düştü, bir evin balkonunun duvarına çarparak devrildi.

Beşbinevler Mahallesi 58. Sokak'ta park halindeki 37 SD 416 plakalı otomobil, freninin boşalması nedeniyle hareket etti. Yaklaşık 30 metre yokuş aşağı gittikten sonra 3 metreden bir apartmanın bahçesine düşen otomobil, 1. kattaki dairenin balkonuna çarparak devrildi.

Gürültüyü duyarak gelen ve aracın devrildiğini gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Bu sırada balkonuna otomobil çarpan dairede oturan kişilerin olanlara aldırmadan diğer balkonda oturmaya devam etmesi ise görenlerde şaşkınlık yarattı.

Araç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.

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Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Freni boşalan ve 3 metreden düşen otomobil bir evin balkonuna çarparak devrildi - Son Dakika


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