Çorum 'da freni boşalan vincin kavşakta otomobil ile yayalara çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa hızla gelen vincin kaldırımda önce 2 yayaya ardından otomobile çarptığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

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