Bodrum'da feci kaza: Freni boşalan vinç otomobili ezip, şarampole uçtu - Son Dakika

Bodrum'da feci kaza: Freni boşalan vinç otomobili ezip, şarampole uçtu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında freni boşalan vinç, önce bir otomobili ezdi, ardından şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Geriş Mahallesi Gümüşkaya Jandarma Karakolu'na yakın bir bölgede Erdemil Caddesi 7. Sokak'ta yokuş aşağı inen vincin iddiaya göre freni boşaldı. Sürücü önce yol kenarındaki duvara çarparak aracı durdurmaya çalıştı. Yol kenarındaki beton direği yıkıp, çöp konteynerini altına alarak ilerlemeye devam eden vinç, daha sonra yol kenarında park halindeki bir otomobili önüne kattı. Hızını alamayan araç, Gümüşlük-Yalıkavak yolunun alt kısmındaki 30 metrelik şarampole uçarak ters döndü. Kazada, vinç şoförü ile hamile eşi ile birlikte otomobil içerisindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.