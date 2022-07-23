Freni boşalan vinçin çarptığı anne ve kızı toprağa verildi

ÇORUM'da yolun karşısına geçerken freni boşalan vincin çarptığı Satı Kılıç (72) ile kızı Elif Gürler (33), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çorum Çevre Yolu Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Necmettin Düz yönetimindeki vinç, freninin boşalması sonucu önündeki otomobile, ardından da yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Satı Kılıç ile kızı 2 çocuk annesi Elif Gürler'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Satı Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Gürler ile yaralı vinç şoförü Necmettin Düz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Gürler de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Satı Kılıç ile kızı Elif Gürler'ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Abdibey Camii'ne getirildi. Anne ve kızı için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Satı Kılıç ile kızı Elif Gürler, gözyaşları arasında Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.