Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: minibüsten atlayarak kurtuldular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: minibüsten atlayarak kurtuldular - Son Dakika

Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: minibüsten atlayarak kurtuldular

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde freni boşalan minibüs faciaya yol açıyordu.

Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: minibüsten atlayarak kurtuldular, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde freni boşalan minibüs faciaya yol açıyordu. Panikleyen yolcular minibüsten atlayarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Yıldızlı mahallesindeki TOKİ konutlarında içerisinde 4 yolcunun bulunduğu park halindeki yolcu minibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken panikleyen yolcular minibüsten atladı. Minibüs ise bahçeye girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten atlayarak kurtulmaya çalışan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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