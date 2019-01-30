Freni Boşaldığı İddia Edilen İş Makinesi Minibüse Çarptı: 5 Yaralı
1 saat önce
Yalova'da freni boşaldığı iddia edilen iş makinesinin servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalova
'da freni boşaldığı iddia edilen iş makinesinin servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:13 Kaynak: AA
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