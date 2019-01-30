Son Dakika Haberleri: Freni Boşaldığı İddia Edilen İş Makinesi Minibüse Çarptı: 5 Yaralı

Freni Boşaldığı İddia Edilen İş Makinesi Minibüse Çarptı: 5 Yaralı

1 saat önce

Yalova'da freni boşaldığı iddia edilen iş makinesinin servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova'da freni boşaldığı iddia edilen iş makinesinin servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:13 Kaynak: AA

Yalova, Güncel
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