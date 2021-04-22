Çerkezköy'de freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı: 2 yaralı - Yeniden - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yokuş aşağı freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin K.'nin kullandığı 36 TA 9060 plakalı kamyonetin, yokuş aşağıya inerken freni boşaldı. Kamyonet, seyir ve park halinde olan 3 otomobil, bir tanker ve bir hafif ticareti araca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet içinde sıkışan sürücü Hüseyin K. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hüseyin K. ile çarptığı araçta yaralanan bir kişi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.