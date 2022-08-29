Bisiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Bisiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

29.08.2022 10:56

Freni olmayan bisikletle yokuştan inince kaza kaçınılmaz olduErzurum bir çocuk arkadaşının freni olmayan bisikletini alıp yokuş aşağı inerken duramayıp önce paralel geldiği caddede orta refüje çarptı ve çarpma sonrası karşı kaldırım dibine tepesi üstüne düştü.

Freni olmayan bisikletle yokuştan inince kaza kaçınılmaz oldu

Erzurum bir çocuk arkadaşının freni olmayan bisikletini alıp yokuş aşağı inerken duramayıp önce paralel geldiği caddede orta refüje çarptı ve çarpma sonrası karşı kaldırım dibine tepesi üstüne düştü.

Erzurum Murat Paşa mahallesi Yenikapı caddesinde dik yokuştan aşağı süratli bir şekilde bisikletle inen çocuk bisikleti durduramayınca orta kaldırıma çarparak karşı kaldırıma uçtu. Olayı gören çevre esnafı hemen çocuğun yardımına koşarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Çevre esnaflarından Onur Tarancı olay anını anlattı; "Zaten çocuğun kendi bisikleti değilmiş. Arkadaşının bisikletini habersizce almış sanırım. Bisikletinde frenleri tutmuyor, az tutuyor. Çocuk hızlıca kaptırınca frenleri de tutmayınca otomatik olarak kaldırıma çarparak boyun kısmı ile kafasını kaldırıma vurdu. Biz çok korktuk ciddi bir şey var mı diye hemen yana koştuk çocuğun, müdahale ettik. Bir süre yerinden kaldırmadık. Kafasında ciddi bir kanama vardı zaten çocuğun. Akabinde sağlık ekiplerini aradık sağlık ekipleri geldiler ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp hastaneye sevk ettiler. Sonrasında hastaneden gerekli bilgileri aldık, çocuğun sağlık durumu gayet iyiymiş."

Belediyeden yardım istedi

Esnaf Onur Tarancı yokuşta sürekli kazaların olduğunu özellikle kışın buzlanma çok oluştuğu için araçların kazaya karıştığını yokuştan inip çıkarken araçların kaydığını belirterek belediyeden yardım istedi. Tarancı; "Aslında bu yolun yapılması bir bakımdan çok iyi oldu bizim için hem trafiğimizi rahatlattı, belediyemize, bu konuda sayın Mahmut Uçar'a teşekkür ediyoruz, ama bu yokuşa birazda tedbir alınması lazım özellikle kışın, kış aylarında burası çok tehlikeli oluyor." diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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