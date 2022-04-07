Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu - Son Dakika
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Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu

07.04.2022 08:39

Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu Çakıl yüklü hafriyat kamyonu dehşet saçtı, önüne ne aldıysa yıkıp çayırlık alana uçtu Arnavutköy'de freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu.

Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu

Çakıl yüklü hafriyat kamyonu dehşet saçtı, önüne ne aldıysa yıkıp çayırlık alana uçtu

İSTANBUL - Arnavutköy'de freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu. Yol kenarındaki uyarı levhalarını ve yönlendirme tabelalarını yıkarak çayırlık alana uçan hafriyat kamyonu sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yeri havadan görüntülendi.

Kaza, dün akşam saat 17.20 sıralarında havalimanı yolu, Arnavutköy İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, freni patlayan 34 UL 8019 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü frenin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yol kenarındaki yönlendirme ve uyarı levhalarını yıkarak çayırlık alana uçtu. Kaza esnasında caddede başka bir araç olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza yeri ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu
Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu
Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu - Son Dakika
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