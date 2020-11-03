Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1) - Son Dakika

Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1)

03.11.2020 22:22
Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1), System.String[]

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında freni patlayan kamyon karşı yönden gelen 7 araca çarptı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında freni patlayan kamyon karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen kamyon, freninin boşalmasıyla karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.


Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1)
Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1)
Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1)
Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1)

TEM Otoyolu, Kaza, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1) - Son Dakika


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