Freni patlayan kamyon araçları biçti - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde freni boşalan bir kamyon duramayıp park halindeki 2 araca çarparak durdu.

Kaza 15.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hafriyat firmasına ait 09 L 7749 plakalı kamyon, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yokuş aşağı gitmeye başladı. Park halindeki otomobillere çarpıp durabilen kamyon, az kalsın faciaya neden oluyordu. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen bir kişi ise, kazayı haberleştirmek isteyen gazetecilere sözlü hakaretlerde bulundu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)