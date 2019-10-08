Freni patlayan kamyon bahçe duvarını aştı
1 saat önce
Kayseri'de freni patlayan kamyon bahçe duvarını aşarak yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Kayseri'de freni patlayan kamyon bahçe duvarını aşarak yan yattı. Kazada çok sayıda yaralı var.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı. Çok sayıda yaralının olduğu olduğu olay yerine 6 adet ambulans sevk edildi.
(Turan Bulut/İHA)
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