Son Dakika Haberleri: Freni patlayan kamyon bahçe duvarını aştı
Son Dakika Güncel Freni patlayan kamyon bahçe duvarını aştı

Freni patlayan kamyon bahçe duvarını aştı

1 saat önce

Kayseri'de freni patlayan kamyon bahçe duvarını aşarak yan yattı.

Freni patlayan kamyon bahçe duvarını aştı, System.String[]

Kayseri'de freni patlayan kamyon bahçe duvarını aşarak yan yattı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı. Çok sayıda yaralının olduğu olduğu olay yerine 6 adet ambulans sevk edildi.

(Turan Bulut/İHA)

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Finlandiyalı uzman, Kayseri'deki 7,5 milyon yıllık fosili inceleyecek
Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:45:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni patlayan kamyon bahçe duvarını aştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]