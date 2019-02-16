Son Dakika Haberleri: Freni Patlayan Kamyon Çelik Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Freni Patlayan Kamyon Çelik Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

57 dakika önce

Malatya'da taş ocağından çıkan bir kamyonun freni patlaması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Freni Patlayan Kamyon Çelik Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da taş ocağından çıkan bir kamyonun freni patlaması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Elemendik mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yaz (46) idaresindeki 44 FC 717 mıcır yüklü kamyonun iddiaya göre fireni patlayınca karşı şeride geçerek yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yol kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Bariyerler sayesinde kayısı bahçesine uçmaktan son anda kurtulan kamyon, çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

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