Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı
42 dakika önce
Şanlıurfa'da freninin patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne kattıktan sonra devrildi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:27 Kaynak: İHA
'da freninin patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ndeki İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni patlayan bulgur yüklü kamyon, seyir halindeki 5 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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