Son Dakika Haberleri: Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı

Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı

42 dakika önce

Şanlıurfa'da freninin patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne kattıktan sonra devrildi.

Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı, System.String[]
Şanlıurfa'da freninin patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ndeki İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni patlayan bulgur yüklü kamyon, seyir halindeki 5 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:27 Kaynak: İHA
Eyyübiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Oyuncuların Buluştuğu Atiye Dizisinin Setinden Kahreden Ölüm Haberi! Kaza Yapan Kamyonetteki Bebek Yola Böyle Fırladı Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:09:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]