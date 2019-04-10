Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı
1 saat önce
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı Şanlıurfa'da zincirleme kaza çok sayıda yaralı varŞANLIURFA - Şanlıurfa'da freni patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne alıp sürükledikten sonra devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:28 Kaynak: İHA
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı Şanlıurfa
'da zincirleme kaza çok sayıda yaralı var
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da freni patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne alıp sürükledikten sonra devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesine bağlı Akabe Mahallesindeki İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni patlayan bulgur yüklü kamyon, seyir halindeki 5 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza Yapan Kamyonetteki Bebek Yola Böyle Fırladı
Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı