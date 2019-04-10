Son Dakika Haberleri: Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı

Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı

1 saat önce

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı Şanlıurfa'da zincirleme kaza çok sayıda yaralı varŞANLIURFA - Şanlıurfa'da freni patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne alıp sürükledikten sonra devrildi.

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza çok sayıda yaralı var

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da freni patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne alıp sürükledikten sonra devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesindeki İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni patlayan bulgur yüklü kamyon, seyir halindeki 5 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:28 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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