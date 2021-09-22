Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti - Son Dakika

Müstehcen yayınlarından dolayı 5 kez banlanmıştı, son yaptığından sonra işinden oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlediği sırada freni boşalan kamyon, 2 araca çarparak durabildi.

YOKUŞ AŞAĞI GİTMEYE BAŞLADI

Saat 15.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde özel bir hafriyat firmasına ait 09 L 7749 plakalı kamyon, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yokuş aşağı gitmeye başladı.

GAZETECİLERE HAKARET ETTİ

Park halindeki otomobillere çarpıp durabilen kamyon, az kalsın faciaya neden oluyordu. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen bir kişi ise kazayı haberleştirmek isteyen gazetecilere sözlü hakaretlerde bulundu.