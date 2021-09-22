Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlediği sırada freni boşalan kamyon, 2 araca çarparak durabildi.
Saat 15.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde özel bir hafriyat firmasına ait 09 L 7749 plakalı kamyon, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yokuş aşağı gitmeye başladı.
Park halindeki otomobillere çarpıp durabilen kamyon, az kalsın faciaya neden oluyordu. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen bir kişi ise kazayı haberleştirmek isteyen gazetecilere sözlü hakaretlerde bulundu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti - Son Dakika