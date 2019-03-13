Freni Patlayan Kamyon Eve Girdi (Yeniden)
1 saat önce
Kayseri 'nin Develi ilçesinde freni patladığı iddia edilen kamyon 3 katlı bir eve girdi.
Kayseri
'nin Develi
ilçesinde freni patladığı iddia edilen kamyon 3 katlı bir eve girdi. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:07 Kaynak: DHA
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