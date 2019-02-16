Son Dakika Haberleri: Freni Patlayan Kamyon Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı

Freni Patlayan Kamyon Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı

14 dakika önce

Freni patlayan kamyon karşı şeride geçti: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da taş ocağından çıkan bir kamyonun freni patlayınca yolun karşı şeridine geçerek bariyerlere çarptı.

Freni patlayan kamyon karşı şeride geçti: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da taş ocağından çıkan bir kamyonun freni patlayınca yolun karşı şeridine geçerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza Malatya- Ankara karayolu Elemendik mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yaz idaresindeki 44 FC 717 mucur yüklü kamyonun iddiaya göre fireni patlayınca karşı şeride geçerek yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yol kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Bariyerler sayesinde kayısı bahçesine uçmaktan son anda kurtulan kamyon, çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:59 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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