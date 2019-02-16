Freni Patlayan Kamyon Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı
14 dakika önce
Freni patlayan kamyon karşı şeride geçti: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da taş ocağından çıkan bir kamyonun freni patlayınca yolun karşı şeridine geçerek bariyerlere çarptı.
Freni patlayan kamyon karşı şeride geçti: 1 yaralı
MALATYA - Malatya
'da taş ocağından çıkan bir kamyonun freni patlayınca yolun karşı şeridine geçerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza Malatya- Ankara
karayolu Elemendik mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yaz idaresindeki 44 FC 717 mucur yüklü kamyonun iddiaya göre fireni patlayınca karşı şeride geçerek yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yol kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Bariyerler sayesinde kayısı bahçesine uçmaktan son anda kurtulan kamyon, çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:59 Kaynak: İHA
Yeni Malatyasporlu Ömer Şişmanoğlu, Gol Attıktan Sonra Kulaklarını Tıkadı
Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı