Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı

31.05.2022 19:43
Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı

Güngören'de freni patlayan kumaş yüklü kamyon, dönüş yapacağı sırada park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Güngören'de freni patlayan kumaş yüklü kamyon, dönüş yapacağı sırada park halindeki minibüsün üzerine devrildi. O sırada yoldan geçen yaya olmaması faciayı önlerken, yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Güngören Fatih Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan M. idaresindeki kumaş yüklü 34 NV 808 plakalı kamyon, freni patlaması sonucu sokak içerisindeki park halindeki bir minibüsün üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de kamyon sürücüsü Menteş'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kaza sırasında yoldan geçen yaya bulunmaması faciayı önledi.

Kamyonun devrildiği anlar kamerada

Güngören'de yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun sokaktan caddeye hızla döndüğü ve kontrolden çıkarak park halindeki minibüsün üstüne devrildiği görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Polis, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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