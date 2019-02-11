Freni Patlayan Kamyon Yatak Odasına Daldı
2 gün önce
Bursa'da freni boşalan kamyon önündeki araca çarparak eve daldı.
Bursa'da freni boşalan kamyon önündeki araca çarparak eve daldı. Faciadan dönülen kazada, salonda çay içen ev sahibi yatak odasında kamyonu görünce gözlerine inanamadı.
Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Elmalıpınar Caddesinde seyir halindeki freni patlayan 35 AG 4784 plakası kamyon önce bir araca sonra da Çiğdem Sokakta Yusuf Soydan'a ait 2 katlı evin giriş katına hızla çarptı. Evin bir odasının duvarını yıkıp içeri giren kamyon güçlükle dururken, kazada kamyonda sıkışan 3 kişi itfaiyenin müdahalesiyle araçtan hafif yaralı olarak çıkarıldı. Evde bulunan 2 kişinin ise beş dakika önce kahvaltı için diğer odaya geçtiği öğrenildi. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanıp sokağa çıkarken, kamyon vinç yardımıyla çekildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:10 Kaynak: İHA
Bursa'da Yapımı Devam Eden Osmanlı Mirası Süt Helvası, Öğle Saatlerinde Tüm Lokantalarda Tükeniyor
Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı
İstanbul'da Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi
Siyasi Anlaşmazlık Bir Aileyi Dağıttı!