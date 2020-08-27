Freni patlayan kamyondan atlayan yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde freni patlayan kamyondan atlayan yolcu, aynı istikamette seyreden başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Akseki'den Manavgat istikametine seyir halindeki 07 NNP 12 plakalı domates yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu rampa aşağı hızlanmaya başladı.
Bu sırada, kamyonda yolcu olarak bulunan Zafer Coşkun araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştı.
Yola düşen Coşkun, aynı istikamette seyreden sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan başka bir aracın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayalıklara çarptıktan sonra devrilen kamyonun sürücüsü Mustafa İpek ise araçtan yaralı çıkarıldı. İpek, hastanede tedavi altına alındı.
Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 19:00 - Kaynak: AA
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